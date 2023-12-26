Arkadaşını yaraladı: Aracında başından vurulmuş halde bulundu

Olay, akşam saatlerinde Feke ilçesine bağlı Çandırlar Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, yakın arkadaş olan Muhammed Akyol ve Mahir S. (37) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed Akyol, kendine ait aracıyla Mahir S.'nin evine gitti. Mahir S.'yi dışarı çağıran Akyol, aralarında çıkan tartışma sonucu Mahir S.'yi tabancayla bacaklarından yaraladı. Yaralanan Mahir S., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.