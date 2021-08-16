Arkadaşını yaraladı, kaçarken otobüs çarptı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, tartıştığı arkadaşını boğazından bıçaklayarak yaraladığı öne sürülen zanlıya, olay yerinden kaçtığı sırada halk otobüsü çarptı.

Alınan bilgiye göre, Kayalıbağ Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Parkı'nda Nejip G. ve Hasan Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Nejip G, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Hasan Ç'yi boğazından bıçakladı.



Olay yerinden yaya olarak kaçan Nejip G'ye, park yakınında o sırada hareket halinde olan Adana Büyükşehir Belediyesine ait 01 J 0400 plakalı halk otobüsü çarptı. Kazada, şüphelinin ayağı kırıldı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hasan Ç, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürülen ve alkollü olduğu öne sürülen Nejip G. ise tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.