Arkadaşının hesabını boşalttı, 'Kardeşim bıçaklandı' deyip kaçtı

Pendik'te konuşma bahanesiyle telefonunu aldığı ve "Kardeşim bıçaklandı herhalde" diyerek yanından ayrıldığı arkadaşının dijital para hesabındaki 12 bin 300 doları kendi hesabına aktardığı iddia edilen kişi kayıplara karıştı.



Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Pendik'te yaşandı. Bir firmada pazarlama sorumlusu olarak çalışan Doğan Güneş, bir süredir görüşmediği ve eskiden aynı firmada çalıştığı mekatronik mühendisi olan Burak A. ile bir kafede buluştu.



İkili, dijital para borsası hakkında uzun süre sohbet etti. İddiaya göre, kafeden ayrılan iki arkadaş bir benzin istasyonu önüne geldiklerinde Burak A. çeşitli bahanelerle Doğan Güneş'in telefonunu alarak görüşmeler yaptı.

Dolandırıcı Burak A.

Burak A. telefonla birlikte oradan uzaklaştıktan sonra Doğan Güneş, bir süre arkadaşına ulaşmaya çalıştı. Yanıt alamayan Güneş, şüphelenerek dijital para hesabını kontrol etti. Hesabındaki paraların başka bir hesaba aktarıldığını gören Güneş, polis merkezine giderek arkadaşından şikayetçi oldu.



"'KARDEŞİM BIÇAKLANDI HERHALDE' DEDİ VE KOŞMAYA BAŞLADI"



Eski iş arkadaşıyla bir kafede buluşup dijital para üzerine sohbet ettiklerini söyleyen Güneş sözlerine şöyle devam etti:

"Telefonumu istedi. 'Bakabilir miyim, güncel coinler var' dedi. Yanımda başka bir arkadaşım da vardı. İki saat konuştuktan sonra evine doğru gittik. Arabayla bırakmak istedim. Durduk, panik havası yarattı. 'Kardeşimin telefonu evde, anahtarını unutmuş ben de anahtarımı unuttum ulaşabilir miyim' diyerek telefonumu aldı.

PANİKLEYİNCE YALAN ÜSTÜNE YALAN ATTI



'Kardeşimin telefonu kapalı' dedi, birkaç arkadaşını aradı. 'Onların da telefonu kapalı' diyerek 'başına bir iş geldi' dedi. 'Sevgilisinin babası kalp krizi geçirmiş' dedi. Biz biraz daha panik yapınca 'Ağabey, kardeşim bıçaklandı herhalde' dedi. Telefonu şöyle bir kaldırdı, 'Beş dakikaya geliyorum' dedi. Aşağı doğru koşmaya başladı."



"12 BİN 300 DOLARIMI KENDİ HESABINA TRANSFER ETMİŞ"



Arkadaşı olduğu için paniklediğini ve peşinden gitmediğini söyleyen Güneş şunları kaydetti:

"5-6 dakika sonra 'bir arayalım, soralım' dedik. Aradım telefonunu açmadı, kendi telefonumu da açmadı. Sonra amcasını aradık. 'Böyle bir bıçaklanma olayı var mı' dedik. 'Bakayım' dedi, yarım saat sonra tekrar aradığımızda 'böyle bir olay yok' dedi. Karakola gittik durumu anlattık. Hastanelere baktık böyle bir bıçaklanma olayı var mı diye. Olmadığını öğrendik. Sonra anladık ki, bizi dolandırdı. Polislere tutanak tutturduk. Çünkü dijital hesabımı kontrol edemiyorum. Birkaç gün sonra hesabıma girdiğimde 12 bin 300 dolarımı kendi hesabına transfer etmişti. Babası ile görüştüğümde, 'Zaten beni de 28 bin dolar dolandırdı' dedi. "



KENDİ BABASINI DA DOLANDIRMIŞ



Olaydan bir gün sonra amcasıyla konuştuğunu belirten Güneş. 'Bu olayı nasıl çözebiliriz mağdurum' dedim. Amcası da diğer arkadaşlarını 800 bin lira dolandırdığını söyledi. 'Senin paranı verebilir ancak yerini bilmiyoruz' dedi. Babası ile orta yol bulmak için sohbet ettiğimde babası, oğlunun geçen hafta 'Amerika'ya gitmek istiyorum ama hesabımda 40 bin dolar olması gerekiyor' dediğini söyledi. Olay olduktan 1 saat içinde dolandırıldığımızı anlayınca Çamçeşme Karakolu'na gittik ve şikayetçi oldum" diye konuştu.