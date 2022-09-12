Arkadaşının iş yerinde silahlı saldırıya uğradı

Adana'da arkadaşının mimarlık ofisinde kimliği belirsiz bir kişinin av tüfekli saldırısına uğrayan Zorbey U. (28) ağır yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 12.09.2022 - 03:54

Arkadaşının iş yerinde silahlı saldırıya uğradı

'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişi ziyarete gittiği arkadaşının iş yerinde silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.

Toros Mahallesi'nde arkadaşının mimarlık ofisine yaptığı ziyarette, av tüfeğiyle kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan Zorbey U. (28), vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet etmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zorbey U'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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