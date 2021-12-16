Arkadaşının kullandığı kamyonun altında kalarak can verdi

Balıkesir'de bir belediye çalışanı, çöp kamyonu önünde yatan köpeği severken, kendisini fark etmeyen mesai arkadaşının kullandığı aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.12.2021 - 12:44

Arkadaşının kullandığı kamyonun altında kalarak can verdi

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'in Edremit ilçesinde belediyenin çöp toplama aracında çalışan görevli şoför Zeki Kocatürk (48), mesai arkadaşı Hakan B.'nin kullandığı aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kocatürk, aracına doğru yürürken, mesai arkadaşı Hakan B.'nin kamyonunun önünde yatan köpeği sevmek için eğildi.

O sırada Kocatürk'ü fark etmeyen Hakan B. ise aracını çalıştırıp hareket ettiği sırada ona çarptı.

Ağır yaralanan Kocatürk, Edremit Devlet Hastanesinde kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hakan B. ise ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

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