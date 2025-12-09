Arkadaşının taksisini çalan şüpheli, kaza yapınca yakalandı

Bursa'da Mudanya istikameti üzerindeki bir benzin istasyonunda duran 16 T 0853 plakalı ticari taksi, iddiaya göre sürücünün arkadaşı olan S.A. tarafından gasp edilerek kaçırıldı. Taksicinin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri alarma geçerken, S.A'nın Mudanya istikametinden Ankara yönüne doğru kaçtığı belirlendi.



Şüpheli, Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'na ulaştığında ara sokaklara girerek park halindeki 3 araca çarptı. S.A. yarım saatlik kovalamacanın ardından kontrolünü kaybederek kaldırıma çıktı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi kullanılamaz hale gelirken, şüpheli araçtan inip bu kez yaya olarak kaçmaya çalıştı.



Bölgeyi hızla çevreleyen polis ekipleri,S.A'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.