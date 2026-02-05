Arkadaşınıza bile güvenmeyin. IBAN'ını paylaşan yandı, hesabını kullandıran da şüpheli
05.02.2026 11:10
Son Güncelleme: 05.02.2026 11:15
Son dönemde IBAN dolandırıcılığı artış gösterirken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise yaptığı açıklamada ilk şüphelinin hesap sahibi olduğu vurguladı.
IBAN ve GSM dolandırıcılığında artış yaşanıyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ülkede ve dünyada en sık karşılaşılan siber suç türleri arasında kimlik avı (phishing), sahte internet siteleri, sosyal mühendislik yöntemleri, fidye yazılımları, kredi kartı ve bankacılık dolandırıcılığı, veri ihlalleri, zararlı yazılımlar, kripto para dolandırıcılıkları, hesap ele geçirme, siber casusluk, çocuklara yönelik siber suçlar, itibar suikastı, şantaj ve bilgi kirliliğinin yer aldığını belirtti.
Açıklamada, maddi kazanç vaadiyle kandırılan mağdurların banka ve ödeme hesaplarını başkalarına kullandırmalarının ağır cezalarıyla karşılaşmalarına neden olduğunun da altı çizildi.
HESABI KULLANMAK İÇİN SÖYLENEN KLASİK YALANLAR
Açıklamada, IBAN dolandırıcıların en sık söylediği yalanlar da listelendi.
İşte o yalanlar:
"Hesabım blokeli", "Sadece 1-2 gün kullanılacak", "Hesap senin ama sorumluluk bende", "Yaptığım iş yasal", "Yakalanan olmadı"
Bu hesaplar kullanılarak internette sahte ürün satışı, kripto para ve yatırım dolandırıcılığı, sosyal medya ve WhatsApp üzerinden "acil para", "kaza yaptım", "ödül kazandınız" senaryoları, yasadışı bahis ve kara para aklama, sahte iş ve evden çalışma ilanları, faizsiz kredi ve evlilik kredisi görünümlü dolandırıcılıklar ile şantaj suçlarının işlendiği belirtildi.
Başsavcılık son olarak mağdurdan çıkan paranın kısa sürede hesaba yatırıldığını ifade edip ilk şüphelinin doğrudan hesap sahibi olduğunu vurguladı ve ceza soruşturmalarında en ağır sonuçlarla karşı karşıya kaldıkları ifade edildi.
DOSYA ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE GİDECEK, UZLAŞMA YOLU AÇILACAK
Nitelikli dolandırıcılık suçlarında, başkaları tarafından IBAN'larının kullanıldığı belirten on binlerce kişi uzun süredir yasal düzenleme talep ediyordu.
Türk Ceza Kanunu’nun nitelikli dolandırıcılığı düzenleyen maddesindeki suçların yargılaması, ağır cezadan mahkemelerinden alınıp, asliye ceza mahkemelerine verilecek.
Böylece bu dosyalar uzlaşma kapsamına girecek.
IBAN'ını arkadaşına kullandıran Özlem Develi, cezaevine girdi.
SON ÖRNEK ÖZLEM OLDU
Arkadaşının IBAN tuzağına düşen genç hapis cezası aldı.
Adana'da yaşayan 23 yaşındaki Özlem Develi, arkadaşının "Ben ticaret yapıyorum. Hesaplarım bloke oldu, kısa bir süreliğine bana IBAN'ını kullandırır mısın?" teklifini kabul edince hayatı kabusa döndü.
Develi, geçen haziran ayında cezaevine girip bir süre kaldıktan sonra tahliye oldu ancak görülen dava sonucunda 4 yıl 5 ay hapis cezası ve 149 bin 960 TL idari para cezası aldı.
Genç kadın hakkında açılan 20 davadan 11'i ise sürüyor.