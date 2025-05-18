Arkadaşıyla şakalaşan genç bıçaklandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda arkadaşıyla şakalaşırken 17 yaşındaki genç bıçakla yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir dershanede ders arasında S.Y. ile arkadaşı M.A.T. şakalaşmaya başladı.
Bu sırada S.Y. elindeki bıçakla şaka yaparken M.A.T.’yi bacağından yaraladı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Dershanenin yakınlarında bulunan özel sağlık merkezine giden M.A.T., iyk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan S.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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