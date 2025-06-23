Arkadaşıyla tartıştı, bıçaklanarak öldürüldü

Şırnak'ta çalıştığı iş yerinde arkadaşıyla tartışan Gülizar Yıldız, bıçaklanarak öldürüldü.

Arkadaşıyla tartıştı, bıçaklanarak öldürüldü

'ın Silopi ilçesinde aynı iş yerinde çalışan 29 yaşındaki Gülizar Yıldız ile R. K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada R.K., Yıldız'a bıçakla saldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Yıldız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Silopi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arkadaşıyla tartıştı, bıçaklanarak öldürüldü - 1 Gülizar Yıldız

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan polis, şüpheli R.K'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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