Arkadaşıyla tartıştı, bıçaklanarak öldürüldü

Şırnak'ın Silopi ilçesinde aynı iş yerinde çalışan 29 yaşındaki Gülizar Yıldız ile R. K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada R.K., Yıldız'a bıçakla saldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Yıldız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Silopi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

