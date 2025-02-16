Arkadaşlar arasında şakalaşma kanlı bitti

Olay, gece saatlerinde Bahçe ilçesi İslam Mahallesi’nde meydana geldi.



Siirt’te görev yapan Uzman Çavuş Özkan Açıkgöz ile İsmail Ç. şakalaşırken aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından İsmail Ç., "Sen bekle, ben geliyorum" diyerek olay yerinden ayrıldı. Yaklaşık 20 dakika sonra pompalı tüfekle geri dönen İsmail Ç., Açıkgöz’e tüfekle ateş etti.



Ağır yaralanan Açıkgöz, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bahçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Olay sonrası kaçan İsmail Ç. emniyet ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kısa sürede yakalandı.