Arkadaşları 10 gündür arıyordu, yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı

Konya'da yakınlarının haber alamadığı adamın 10 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Beyşehir ilçesindeki göl kıyısında yer alan parkta bulunan bir çekme karavanda yaşayan 72 yaşındaki emekli Ali Bekir Çerezci'den günlerdir haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık görevlileri harekete geçti.

EKİPLER KARAVANA GİRDİ

Her iki cep telefonundan da ulaşılamayan Çerezci'nin karavanında olabileceğini düşünen ekipler, kısa sürede olay yerine giderek çalışma başlattı.

Çerezci'nin karavan içerisinden yanıt vermemesi üzerine itfaiye ekipleri kapıyı kırarak diğer görevlilerle birlikte karavanı kontrol etti ancak Çerezci'nin karavan içerisinde olmadığı belirlendi.

BUGÜN HABER GELDİ: YOĞUN BAKIMDAYMIŞ

Çerezci'nin bulunabilmesi için karavanda kalan dostları ve köylüler kolluk kuvvetlerine kayıp başvurusunda bulunmaya hazırlanırken, bugün gelen bir haberle buruk bir sevinç yaşadı.

Çerezci'nin 10 gün önce kaldığı karavanından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak rahatsızlandığını bildirmesi üzerine sağlık ekiplerince ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, ertesi gün ise hayati tehlikesi bulunması sebebiyle Konya Numune Hastanesi'ne nakledilerek, burada yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Çerezci'nin yoğun bakımda tedavisinin halen sürdüğü ve mevcut durumundan kimsenin haberdar olmadığı ortaya çıktı.