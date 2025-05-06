Arkadaşları Alper'e seslendi, yanıt gelmeyince öldüğünü fark etti
Hastanede eczacı olarak görev yapan Alper Yılmaz, Konyaaltı sahilde hayatını kaybetti. Yanında bulunan arkadaşları saatler sonra öldüğünü fark etti.
Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde gece saatlerinde sahile gelen Alper Yılmaz, burada alkol almaya başladı.
Saat 05.00 sıralarında sahilde yanında bulunan 4-5 kişilik grup alandan kalkacakları esnada Yılmaz'a seslenmelerine rağmen tepki alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla sahile polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Alper Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
BÖLGEYE OLAY YERİ İNCELEME EKİBİ SEVK EDİLDİ
Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye Cinayet Büro Amirliği, Suç ve Araştırma ile Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede Alper Yılmaz'ın üzerinde Sağlık Bakanlığı'na ait kartın yanı sıra ilaç ve kişisel eşyaları çıktı.
Yapılan ilk incelemelerde Yılmaz'ın vücudunda ateşli silah yaralanması, kesici-delici alet yaralanması ve darp-cebir izine rastlanmadı.
Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
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