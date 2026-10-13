Arkadaşları kolonya dökülüp ateşe verdi. 12 yaşındaki çocuk 1 ay tedavi gördü

18 Eylül Cuma günü akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre, arkadaşlarının yanına giden B.A., sırtına kolonya dökülüp ateşe verildi. Panikleyen çocuklar, B.A.’nın sırtındaki alevleri söndüremedi. B.A., alevleri kendi imkanlarıyla söndürdü.



Acı içerisinde kalan çocuk evine gidip sırtına su tutmaya başladı. Olayı gören babası Kadir Arslan ise çocuğunu hastaneye götürdü. Sırtında üçüncü derece yanıklar oluşan B.A., tedavi altına alındı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmada, olaya karışan 12 yaşından küçük 2 çocuk ile yine yaşı küçük bir çocuk hakkında inceleme yapıldı. Adliyeye sevk edilen 1 çocuk, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

"BİRİ ÇOCUĞU TUTARKEN, DİĞERİ KOLONYAYI DÖKÜYOR"

Olayı anlatan baba Kadir Arslan, “Arkadaşlarıyla birlikte 2-3 mahalle arkaya gidiyorlar. Orada çocuklardan biri tutarken, diğeri kolonyayı sırtına döküyor. Çakmakla çakıyorlar birinci seferde yanmıyor, ikinci seferde yakıyorlar. Sonrasında kolonyayı da biraz daha döküyorlar. Çocuk tutuşunca, söndüremiyorlar. Çocuk sırtını, arabaya yaslanıp söndürüyor. Ondan sonra buna başka bir tişört giydirip, eve geliyorlar." dedi.



Çocuğunun ağlayarak geldiğini ve kaydıraktan düştüğünü söylediklerini belirten baba, "Çocuk hemen banyoya attı kendini, suyu tutup üstüne dökmeye başladı. Ben tabii çocuğu sıkıştırınca 'Baba beni yaktılar' dedi. Hemen hastaneye geldik. Yanık bölümünde tedavisine başlandı.” diye konuştu.