Arkadaşların “çiş” davasından 4 yıl 2 ay hapis cezası çıktı

“OLAYIN ŞOKUYLA ALTIMA KAÇIRDIM”



Her 2 sanığın da müşteki şüpheli olarak yer aldığı, Korkmaz’ın kasten öldürmeye teşebbüs, Ünlü’nün ise basit yaralama suçuyla yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.



Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen ve Bahadır Ünlü’nün kendisine saldırdığını ve dövmeye başladığını söyleyen Yunus Korkmaz, “Bahadır ile eğlence mekanından çıkıp, bir alkol daha aldık ve otoparkta içmeye karar verdik. Alkol aldığımız sırada Bahadır sıkıştığı için araçların arasına küçük tuvaletini yaptı. Ben de kendisine şaka amaçlı küfretmeye başladım. Çok alkollüydüm, ne dediğimi hatırlamıyorum. Bahadır tuvaletini yaptığı sırada, ‘Dur çişim bitsin, sana göstereceğim’ dedi ve ardından koşarak yanıma geldi ve beni darbetmeye başladı. Elimde içki şişesi vardı. Yere düştüğümüzde kırılıp kırılmadığını hatırlamıyorum. Kendimi korumak amacıyla, elimdeki içki şişesini bir kez Bahadır’ın kafasın vurdum, üzerime kan aktı. Olayın şoku ile altıma kaçırdım. Beni darbeden Bahadır’dır. Pişmanım ama şikayetçiyim.” dedi.



“ANAMA, BACIMA KÜFRETTİ, ARKAMDAN GELİP VURDU”



Bahadır Ünlü ise Yunus Korkmaz’ın anlattıklarının doğru olmadığını, Korkmaz’ın gece boyunca kendisini uyarmasına rağmen küfürlü konuştuğunu savundu.



Ünlü şunları söyledi:



“Olay günü yeğenim R.K. ile buluşmak üzere Özlüce’deki adını bilmediğim mekana gittim. Gittiğimde yeğenim orada değildi. Daha önceden birkaç defa görmüşlüğüm olan diğer sanık Yunus'u gördüm. Bana R.K.’nin geleceğini söyledi. Ben de oturdum, onunla beraber alkol almaya başladım. Burada Yunus bana devamlı küfürlü konuştu. Anama, bacıma sinkaflı küfürler etti. Uyuşturucu madde kullandığını, başka bir yere geçip orada uyuşturucu kullanabileceğini söyledi. Beni de oraya gitmem için zorladı. Ben oradan uzaklaşmak istedim ancak kendisinden korktum. İlk mekandan ayrılıp, bir altındaki diğer mekana geçtik. Ben hala yeğenimin geleceğini zannediyordum. Daha sonra oradan da ayrıldık. Ben kendisinden ayrılıp gidecekken, peşimden gelerek arkamdan bana vurdu. Ben hiçbir şekilde kendisine saldırmadım. Ne olduğunu bilmediğim bir cisimle, beni boğazımdan yaraladı. Ben elinde bıçak veya içki şişesi olduğunu görmedim. Mekandan çıkarken elinde içki şişesi vardı. İlk olarak da içki şişesi ile kafama vurmuştu. Sonrasında çantasından veya üzerinden çıkardığı bir cisimle, boğazımı yaraladı. Otoparka gidip de benim orada tuvaletimi yapmam gibi bir durum olmadı. Sanık Yunus'u benim üzerimden 2 kişi gelerek aldı. Sonra ben kaçmaya başladım. Kaçarken yolda düşüp bayılmışım. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Şikayetçiyim. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum.”

Bahadır Ünlü “OLAY 2 ARKADAŞIN ALKOLÜN ETKİSİYLE KAVGA ETMELERİNDEN İBARET”



Bahadır Ünlü ile müvekkili Yunus Korkmaz’ın arkadaş olduğunu belirten avukat Hakan Gündoğdu ise Korkmaz’ın öldürme kastı olmadığını, alkolün de etkisiyle 2 arkadaş arasında kavga çıktığını belirtip, şunları söyledi:



“Müvekkilim ile müşteki Bahadır Ünlü, arkadaş olup, olay gecesi birlikte bara giderek alkol alıp sohbet etmişlerdir. Sonra da buradan çıkıp, yine alkol alarak otoparka gitmişlerdir. Bahadır, araçlar arasında küçük tuvaletini yaptığı sırada, müvekkilim alkolün de etkisiyle şaka amaçlı küfürlü konuşmuş, Bahadır da buna kızarak, bir şey demeden tekme ve yumrukla vurmaya başlamış. Birlikte yere düşmelerinden sonra da Bahadır’ın, yumrukla vurmaya devam etmesi üzerine müvekkilim kendisini korumak için, elindeki içki şişesiyle Bahadır’ın kafasına vurarak onu yaralamıştır. Müvekkilim kendisine nazaran, fiziken çok daha iri yapılı ve güçlü olan Bahadır’a karşı kendini savunmak zorunda kalmıştır. O anki hal ve şartlara göre, başka türlü hareket etme imkanı bulunmadığından, elindeki şişeyle müştekiye vurması, kendisine karşı devam eden saldırı ile orantılıdır. Olay tamamen, aralarında hiçbir husumet olmayan 2 arkadaşın, alkolün etkisiyle tartışıp kavga etmelerinden ibarettir.”



MAHKEME HEYETİ SUÇUN VASFINI DEĞİŞTİRDİ



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanan Yunus Korkmaz’a, suçun vasfını değiştirerek, kasten yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verirken, Bahadır Ünlü’yü ise hakaret suçundan para cezasına çarptırdı.