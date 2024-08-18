Arkadaşların kampı faciayla bitti: Genç Metehan yaşamını yitirdi

Çorum’dan arkadaşlarıyla birlikte Samsun’a kampa giden 19 yaşındaki Metehan Gümüş, sabah girdikleri denizde kayboldu. Bilinci kapalı şekilde sudan çıkarılan genç, yaşamını yitirdi.

Arkadaşların kampı faciayla bitti: Genç Metehan yaşamını yitirdi

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'da arkadaşlarıyla kamp yapan Metehan Gümüş, girdiği denizde boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 06.00 sıralarında Samsun’un Atakum ilçesine bağlı İncesu Yalı Mahallesi’nde meydana geldi.

Çorum’dan Samsun’a gelip, sahilde kamp kuran Yasin Öncel, Metehan Gümüş, Eren Kolcu, kardeşi A.K. ve Mehmet Tarık Koçyiğit, sabah saatlerinde yüzmek için İncesu Plajı’nda denize girdi.

Bir süre sonra Metehan Gümüş’ün gözden kaybolduğunu gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Arkadaşların kampı faciayla bitti: Genç Metehan yaşamını yitirdi - 1

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, dalgıç polis, itfaiyeye bağlı cankurtaranlar ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çalışmalar sonucu ekipler, Gümüş’ü bilinci kapalı bir şekilde denizden çıkardı.

İlk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Gümüş, kurtarılamadı.

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