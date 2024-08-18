Arkadaşların kampı faciayla bitti: Genç Metehan yaşamını yitirdi

Samsun'da arkadaşlarıyla kamp yapan Metehan Gümüş, girdiği denizde boğularak yaşamını yitirdi.



Olay, saat 06.00 sıralarında Samsun’un Atakum ilçesine bağlı İncesu Yalı Mahallesi’nde meydana geldi.



Çorum’dan Samsun’a gelip, sahilde kamp kuran Yasin Öncel, Metehan Gümüş, Eren Kolcu, kardeşi A.K. ve Mehmet Tarık Koçyiğit, sabah saatlerinde yüzmek için İncesu Plajı’nda denize girdi.



Bir süre sonra Metehan Gümüş’ün gözden kaybolduğunu gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.