Arkadaşlarını öldürüp, intihar süsü verdiler

Konya’da bir kişinin intihar ettiği ihbarı üzerine soruşturma açıldı. Olaya karışan şüphelilerden birinin itirafı üzerine cinayet olduğu anlaşıldı. Arkadaşlarını öldürüp intihar süsü veren 3 kişi tutuklandı.

Haberler - İHA 24.05.2022 - 12:31

Arkadaşlarını öldürüp, intihar süsü verdiler

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Konya'da 3 kişi arkadaşlarının ölümüne sebep olup, intihar ettiği ihbarında bulundular.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesinde meydana geldi.

Kübra Nur D.‘nin (20), arkadaşı Mehmet Küpeli’nin (32) intihar ettiği ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Eve gelen ekipler, Mehmet Küpeli’nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay anında evde olan Kübra Nur D.'nin ilk ifadesinde Mehmet Küpeli, arkadaşları Adem S. ve İbrahim A. dışarıdayken tartıştıklarını ve Mehmet Küpeli'nin tüfeği başına dayayarak intihar ettiğini ve korktuğu için arkadaşları Adem S. ve İbrahim A.’yı arayıp haber verdiği şeklinde söylediği öğrenildi.

Olayın cinayet olabileceğinden şüphelenen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Büro Ekipleri araştırmayı derinleştirdi.

İTİRAF ETTİ

Tekrar ifadesine başvurulan Kübra Nur D. "Olayın intihar değil, cinayet" olduğunu itiraf etti. O an evde 4 kişi olduklarını ve Adem S.‘nin (35) tüfekle Mehmet Küpeli'yi öldürdüğünü, İbrahim A. (31) ile de olaya intihar süsü verdiklerini anlattı.

Olay anından sonra ise telefon kayıtlarına geçmesi için şahısların markete gittiğini ve bir süre sonra da Adem S. ve İbrahim A.’yi arayarak Mehmet Küpeli’nin intihar ettiğini söylediğini ifade etti.

TUTUKLANDILAR

Cinayet Büro ekipleri şüphelilerin iş yerlerine yaptıkları operasyonla Adem S., İbrahim A. ve olayı itiraf eden Kübra Nur D.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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