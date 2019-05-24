Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde denize giren 4 lise öğrencisinden 2'si boğuldu.
Gülpınar Çok Programlı Anadolu Lisesinden 4 öğrenci, okuldan çıktıktan sonra Akliman mevkisinde denize girdi.
Sıtkı Esen (17) ve İbrahim Soysal (17), bir süre sonra dalgalı denizde gözden kayboldu.
Yaşadıkları panikle denizden çıkmayı başaran diğer 2 öğrencinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sahilde yarı baygın bulunan Esen, kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Soysal'ın cesedine ise sahil güvenlik ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla ulaşıldı. Soysal'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.
Arkadaşlarıyla denize giren 2 lise öğrencisi boğuldu
Anadolu AjansıTürkiye
Çanakkale'de okul çıkışı denize giren 4 arkadaştan 2'si bir süre sonra kayboldu. Sahilde yarı baygın bulunan öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, diğer gencin cesedine ise sahil güvenlik ve jandarma ekipleri ulaştı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde denize giren 4 lise öğrencisinden 2'si boğuldu.