Arkadaşlarıyla göle giren 2 kardeş boğuldu

Isparta'da Eğirdir Gölü'nde, çıktıkları dubanın açığa sürüklenmesi sonucu mahsur kalan 5 gençten 3'ü kurtarıldı, suya düşen 2 kardeş boğuldu.



Eğirdir Gölü'nün Yalvaç ilçesi sınırlarında bulunan Taşevi Plajı'na giden 16 ila 20 yaşlarındaki 5 genç, yüzmek için suya girdi. Gençler daha sonra kıyıya yakın olan dubanın üzerine çıktı. İlerleyen saatlerde, kıyıdan yaklaşık 200 metre uzaklaşan dubanın üzerinde mahsur kalan gençler yardım istedi.



Bu sırada gençlerden 2'si suya düşerek gözden kayboldu.



Durumu fark eden kıyıdakiler tekneyle dubadaki 3 kişiyi kurtardı, suya düşen 2 kişiyi bulamadı.



Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.



Arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, Osman (18) ve Orhan Yılmaz (16) kardeşlerin cansız bedenlerini kıyıya çıkardı.



İki cenaze yapılan incelemenin ardından Yalvaç Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.



112 Acil Servis ekiplerince Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 gencin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

