Arkadaşlarıyla iddialaştı, köprüden atladı: Kayıp genç aranıyor

Kırıkkale'de arkadaşlarıyla iddiaya giren 27 yaşındaki genç, köprü üzerinden Kızılırmak'a atladıktan sonra gözden kayboldu. Arama kurtarma ekipleri, genci arıyor.

Arkadaşlarıyla iddialaştı, köprüden atladı: Kayıp genç aranıyor

'den Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan 4 arkadaş, Yahşihan ilçesindeki Kızılırmak kıyısında mola verdi. İddiaya göre, Suriyeli Ahmet Kanbur (27), arkadaşlarıyla girdiği iddia sonucu Irmak Virajlar Köprüsü'nden suya atladı.

Bu anlar, Ş.Ç.Y. (16) tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Atlayışın ardından kısa süre içinde su yüzeyinde hareketsiz kalan genci fark eden arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

Arkadaşlarıyla iddialaştı, köprüden atladı: Kayıp genç aranıyor - 1

hbar üzerine olay yerine AFAD, polis dalgıçları, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar su altında arama çalışması yürütürken, AFAD ekipleri ise botla kıyı boyunca tarama yaptı.

Arkadaşlarıyla iddialaştı, köprüden atladı: Kayıp genç aranıyor - 2

Havanın kararması nedeniyle sonlandırılan arama çalışmalarına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlanacağı bildirildi.

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