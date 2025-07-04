Arkadaşlarıyla iddialaştı, köprüden atladı: Kayıp genç aranıyor
Kırıkkale'de arkadaşlarıyla iddiaya giren 27 yaşındaki genç, köprü üzerinden Kızılırmak'a atladıktan sonra gözden kayboldu. Arama kurtarma ekipleri, genci arıyor.
Kırıkkale'den Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan 4 arkadaş, Yahşihan ilçesindeki Kızılırmak kıyısında mola verdi. İddiaya göre, Suriyeli Ahmet Kanbur (27), arkadaşlarıyla girdiği iddia sonucu Irmak Virajlar Köprüsü'nden suya atladı.
Bu anlar, Ş.Ç.Y. (16) tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Atlayışın ardından kısa süre içinde su yüzeyinde hareketsiz kalan genci fark eden arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.
hbar üzerine olay yerine AFAD, polis dalgıçları, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dalgıçlar su altında arama çalışması yürütürken, AFAD ekipleri ise botla kıyı boyunca tarama yaptı.
Havanın kararması nedeniyle sonlandırılan arama çalışmalarına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlanacağı bildirildi.
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