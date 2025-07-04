Arkadaşlarıyla iddialaştı, köprüden atladı: Kayıp genç aranıyor

Bu anlar, Ş.Ç.Y. (16) tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kırıkkale 'den Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan 4 arkadaş, Yahşihan ilçesindeki Kızılırmak kıyısında mola verdi. İddiaya göre, Suriyeli Ahmet Kanbur (27), arkadaşlarıyla girdiği iddia sonucu Irmak Virajlar Köprüsü'nden suya atladı.

hbar üzerine olay yerine AFAD, polis dalgıçları, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Dalgıçlar su altında arama çalışması yürütürken, AFAD ekipleri ise botla kıyı boyunca tarama yaptı.

