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Arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atlayan liseli Samet boğuldu

Çanakkale’de iskelede sohbet ettiği arkadaşlarıyla 100 liraya iddiaya girip yüzmek için denize atladığı öne sürülen 16 yaşındaki lise öğrencisi Samet Umut Öner boğuldu.

Haberler - DHA 29.03.2022 - 12:12

Arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atlayan liseli Samet boğuldu

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'de iddia üzerinde denize atlayan 16 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Lise 3’üncü sınıf öğrencisi Samet Umut Öner, iskelede birlikte oturup sohbet ettiği iki arkadaşıyla denize girip yüzeceği konusunda 100 liraya bahse girdi.

Suya atlayan Öner, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşıyla, bu sırada iskelede bulunun bir kişi, Öner’i kurtarmak için denize girdi. Ancak Samet Umut Öner’e ulaşılamadı.

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İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve deniz polisi sevk edildi. Dalgıçlar, yaklaşık 20 dakikalık çalışmayla Öner'i bulup çıkardı.

Ambulansa alınıp kalp masajı yapılan Samet Umut Öner, kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından polis Öner’in arkadaşlarının ifadesine başvurdu.

Arkadaşlarının, iskelede sohbet edip şakalaşırken iddiaya girdikleri, bunun üzerine Samet Umut’un yüzmek için denize atladığını, bir süre sonra da gözden kaybolduğunu söylediği belirtildi.

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