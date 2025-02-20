Arkadaşlarıyla şakalaşırken kendisini vurdu

Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde elinde ruhsatsız tabanca bulunan Arif Y., av tüfekli iki arkadaşıyla şakalaşmaya başladı. Tabancasını arkadaşlarına doğrultan Arif Y., daha sonra tabancayı kendi boynuna dayadı. Tabancanın kazara ateş alması sonucu boynundan vurulan Arif Y., yere yığıldı.

Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Arif Y.'yi ambulansla hastaneye götürdü.

Arif Y.'nin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.



İKİ ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI



Olayla ilgili çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arif Y.'nin silahlı iki arkadaşını gözaltına aldı.



Arif Y.'nin tabancası ile iki av tüfeğine el konuldu.

İşlemlerinin ardından serbest bırakılan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.