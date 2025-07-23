Arkadaşlarıyla sohbet ederken başından vuruldu
Çorum'un Sungurlu ilçesinde araçta arkadaşlarıyla sohbet eden Murat Kaz, başından vuruldu. Kaz, ağır yaralanırken yanındaki iki arkadaşı gözaltına alındı.
Sunguroğlu Mahallesi Şehir Parkı yakınlarında hafif ticari araçta sohbet eden 3 arkadaştan Murat Kaz, tabancayla başından vuruldu.
Arkadaşları Bünyamin K. ile Şeref T. tarafından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne götürülen Murat Kaz buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
ARKADAŞLARI GÖZALTINDA
Murat Kaz’ın tedavisi sürerken, Bünyamin K. ve Şeref T. polis tarafından gözaltına alındı.
Bünyamin K.’nin ilk ifadesinde sohbet ederken elindeki silahın kazara ateş aldığını, merminin Murat Kaz’ın başına isabet ettiğini söylediği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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