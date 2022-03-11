Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kızın sevgilisine pompalı tüfekle saldırdı

Okan G. pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra 3 arkadaşı ile kaçtı

Ankara'da bir kişi arkadaşlık teklifine kabul etmeyen bir kadının sevgilisine pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı.



Okan G., 5 ay önce motosiklet tamir atölyesinde çalışan Çağatay K.'nin kız arkadaşına arkadaşlık teklif etti. Okan G., teklifini kabul etmeyen kızı dövdü. Okan G., önceki gün de bu nedenle husumet beslediği Çağatay K.'ye, çalıştığı motosiklet tamir dükkanında saldırı düzenledi.

Okan G., arkadaşları Muhammed K., Muhammed G. ve Eyüp B. ile plakasız otomobille iş yerine geldi. Önde yan koltukta oturan Muhammet K., camdan dışarı çıkardığı pompalı tüfekle dükkanın önünde duran Çağatay K.'ye ateş etti. Çağatay K., yara almadan kurtulurken, şüpheliler kaçtı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA



Çağatay K.'nin şikayeti üzerine kamera görüntüleri inceleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan 4 şüpheliyi Çankaya'da saklandıkları evde yakalayarak, gözaltına aldı.



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