Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kızın sevgilisine pompalı tüfekle saldırdı

Ankara'da Okan G., arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kızın sevgilisi Çağatay K.'nin çalıştığı iş yerine 3 arkadaşıyla pompalı tüfekle ateş edip kaçtı. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Haberler - DHA 11.03.2022 - 12:34

Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kızın sevgilisine pompalı tüfekle saldırdı

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Okan G. pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra 3 arkadaşı ile kaçtı Okan G. pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra 3 arkadaşı ile kaçtı

'da bir kişi arkadaşlık teklifine kabul etmeyen bir kadının sevgilisine pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı.

Okan G., 5 ay önce motosiklet tamir atölyesinde çalışan Çağatay K.'nin kız arkadaşına arkadaşlık teklif etti. Okan G., teklifini kabul etmeyen kızı dövdü. Okan G., önceki gün de bu nedenle husumet beslediği Çağatay K.'ye, çalıştığı motosiklet tamir dükkanında saldırı düzenledi.

Okan G., arkadaşları Muhammed K., Muhammed G. ve Eyüp B. ile plakasız otomobille iş yerine geldi. Önde yan koltukta oturan Muhammet K., camdan dışarı çıkardığı pompalı tüfekle dükkanın önünde duran Çağatay K.'ye ateş etti. Çağatay K., yara almadan kurtulurken, şüpheliler kaçtı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Çağatay K.'nin şikayeti üzerine kamera görüntüleri inceleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan 4 şüpheliyi Çankaya'da saklandıkları evde yakalayarak, gözaltına aldı. 

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