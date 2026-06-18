Arkadaşlık uygulaması tuzağına dikkat. İnternetten tanıştığı kadının davetiyle kafeye gitti gasbedildi

İstanbul'da arkadaşlık uygulaması üzerinden erkekleri tuzağa düşüren zanlılar yakalandı.

Buna göre; internetten tanıştığı kadınlarla buluşmaya Beşiktaş'taki kafeye gelen erkeklere yüklü hesap çıkarılıyor, itiraz eden dövülüyor.

100 BİN TL HESABA İTİRAZ EDİNCE DÖVÜLDÜ

Son olay 13 Haziran'da yaşandı. 48 yaşındaki mağdura 100 bin liralık hesap çıkarıldı. Mağdur, parayı ödemeyi reddedince dayak yedi. O da polise başvurdu.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı derinleştirince aslında şikayetçi olmaktan çekinen çok sayıda mağdur olduğunu tespit etti.

Onlarca erkek sosyal medyada tanıştığı kadınların tuzağına düşmüştü. Operasyon yapan polis kafenin sahibi, çalışanları ve uygulama üzerinden erkeklerle yazışan kadını gözaltına aldı.

İddiaların odağındaki kafe olayın yaşandığı günden beri kapalı ve söz konusu kafeye idari para cezası kesildi.

Kafenin anlaşmalı kadınları gasp sürecinde aktif olarak kullandığı belirlendi.

5 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

"Yağma" suçundan gözaltına alınan 5 şüpheli, mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.