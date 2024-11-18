Arkasından yaklaştığı kadını bıçaklayan şüpheli serbest bırakıldı

Aksaray'da sokak ortasında bir kadını kalçasından bıçaklayarak yaralayan ve sonrasında kaçan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Arkasından yaklaştığı kadını bıçaklayan şüpheli serbest bırakıldı

Olay, 14 Kasım'da Ereğli Kapı Mahallesi Bediüzzaman Bulvarı Selçuklu Parkı yakınında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, çarşıdan evine gitmek için otobüs durağına giden H.A. (43) isimli kadın, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kalçasından bıçaklanarak yaralandı.

Kadının arkasından sessizce yaklaşarak kadını bıçaklayan şüpheli hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin peşine düştü.

Görgü tanıklarının ve yaralı kadının verdiği eşkalden yola çıkan Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini de alarak 22 saatlik görüntüleri titizlikle izleyip şahsın kaldığı ev tespit etti.

Operasyonla O.D. (45) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen O.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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