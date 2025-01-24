Arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 12 şahıs suçüstü yakalandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 12 şahsı suçüstü yakaladı.

Arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 12 şahıs suçüstü yakalandı

Jandarma, Çifteler ilçesi Örenler mevkiindeki 1'inci derece arkeolojik sit alanında şüpheli şahısların kaçak kazı yaptığı bilgisi aldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, 12 şüpheli şahsı, kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kazı alanında ve şüpheli şahısların araçlarında yapılan aramada; 1 adet kepçe, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 18 adet fişek, 8 adet hilti ucu, 3 adet levye, 2 adet matkap, 1 adet jeneratör ve 8 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna Muhalefet” suçundan soruşturma başlatıldı.

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