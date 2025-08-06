Arkeolojinin zirvesi Beştepe'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı "Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ve Arkeolojinin Altın Çağı Sergi" Türkiye’nin kültürel mirasını dünyaya tanıtma yolunda tarihi bir adım olarak kayıtlara geçti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende yaptığı konuşmada, “Bugün burada, yalnızca geçmişin izlerini görünür kılmakla kalmıyor; aynı zamanda bu toprakların kadim kültürel mirasını, milletimizin hafızasını, kimliğini ve ortak geleceğini koruma sorumluluğunu hep birlikte üstlenmenin haklı gururunu yaşıyoruz.” dedi.



Geleceğe Miras Projesi’nin kültürel miras alanında kapsamı, sürekliliği ve etkisi bakımından eşsiz bir yere sahip olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, sergi ve sempozyumun Türkiye’nin uluslararası akademik ve diplomatik itibarı açısından da büyük önem taşıdığını söyledi.



ANADOLU: MEDENİYETİN ŞEKİLLENDİĞİ EŞSİZ ÇOĞRAFYA



Bakan Ersoy, Anadolu’nun 12 bin yıl öncesinden Osmanlı’ya uzanan sayısız hikâyeye ev sahipliği yaptığını belirterek “Kazdığınız her katman, yalnızca bir devri ya da günlük yaşantısını değil; kimi zaman bir düşüncenin doğuşunu, kimi zaman da bir devrin dönüşümünü anlatıyor.” ifadelerini kullandı. 2023’te başlatılan “Geleceğe Miras” programıyla kültürel miras yönetiminin kısa vadeli kazı sezonlarının sınırlarından çıkarıldığını ve sürdürülebilirlik ilkesini merkeze alan yeni bir döneme girildiğini kaydetti.



KAZILARDA SÜREKLİLİK VE BİLİMSEL PLANLAMA



Bakan Ersoy, yeni modelle kazı sürelerinin uzatıldığını, alanların genişletildiğini ve ödeneklerin artırıldığını belirtti. Ersoy, restorasyon ve koruma süreçlerinin uzun vadeli hedeflere dayalı çok katmanlı yaklaşımlarla yürütüldüğünü ifade etti. Geleceğe Miras kapsamında bugün 251 ayrı arkeolojik alanda kazı, restorasyon ve çevre düzenleme faaliyetleri yürütüldüğünü anlatan Ersoy, Türkiye’nin yıllık 800 arkeolojik kazı ile dünyada ilk sırada yer aldığını; su altı arkeolojisinde ise açık ara önde bulunduğunu söyledi.