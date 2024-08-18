Armutlu’da zeytinlik yangını

Yalova’nın Armutlu ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın, vatandaşların da desteğiyle ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Armutlu’da zeytinlik yangını

'nın Armutlu ilçesine bağlı Fıstıklı köyünde zeytinlikte, saat 15.00 sıralarında çıktı.

Ormana yakın bölgedeki yangın büyürken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Bölgeye çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü ve İtfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler alevlere müdahale ederken, vatandaşlar da traktörlerine bağladıkları su tankerleri ile çalışmalara destek oldu.

Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangın, tamamen söndürüldü.

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