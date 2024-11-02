Arnavutköy açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
İstanbul Arnavutköy açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 3 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, içinde 3 kişi bulunan 10 metre uzunluğundaki tekne Arnavutköy açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendi.
Tekne, "KEGM-8" hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Karaburun Limanı'na emniyetle yanaştırıldı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Yurt Haber
- İstanbul
- İstanbul Arnavutköy