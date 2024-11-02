Arnavutköy açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

İstanbul Arnavutköy açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 3 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.

Arnavutköy açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, içinde 3 kişi bulunan 10 metre uzunluğundaki tekne Arnavutköy açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendi.

Tekne, "KEGM-8" hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Karaburun Limanı'na emniyetle yanaştırıldı.

Öne Çıkan Video

İsmailağa Camisi önünde silah sesleri

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...