Arnavutköy Karaburun'da İHA bulundu iddiası. Ekipler bölgeye sevk edildi
05.02.2026 12:11
Son Güncelleme: 05.02.2026 13:01
Arnavutköy Karaburun açıklarında balıkçılar, insansız hava aracı (İHA) olduğu düşünülen bir cisim buldu. İhbar üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Karaburun açıklarında balıkçılar denizde insansız hava aracı olduğu düşünülen bir cisim bulundu. Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi devam ediyor.
