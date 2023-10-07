Arnavutköy Kaymakamlığı ilçeyi etkileyen selin bilançosunu açıkladı

Kaymakamlığın açıklamasında, sel anında ilçe genelinde Zarar Tespit Çalışma Grubu'na ulaşan 869 ihbardan 833'ünün yerinde değerlendirildiği belirtildi.



Selden 564 konut, 90 iş yeri ve 5 aracın etkilendiği, 64 ihbarda zarar olmadığı ve 79 ihbarın mükerrer olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, 36 ihbar sahibine de ulaşılamadığı kaydedildi.



Tespiti yapılamayan 36 ihbarla ilgili çalışmaların sürdüğü, bu süre zarfında AFAD kaynaklarından 287 konut için 5 milyon 585 bin lira ödeme yapıldığı bildirildi.



Açıklamada, AFAD ve vakıf kaynaklarından ödeme çalışmalarının devam ettiği duyuruldu.