Arnavutköy'de 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı

İstanbul'da Hadımköy yolunun Sazlıbosna mevkiinde üç aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. 34 EU 8233 plakalı otomobil sürücüsü, sollama yaparken karşı şeritten gelen başka bir araca çarpmamak için direksiyonunu kırdı ve kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Savrulan araç, ardından 34 SNT 61 ve 34 GSF 649 plakalı diğer araçlara çarptı.



Kazada toplamda 9 kişi yaralandı. Olay yerine hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra, sağlık ekipleri onları hastaneye kaldırdı.



Polis ekipleri de kaza alanında trafik güvenliği için önlem aldı ve kazayla ilgili inceleme başlattı.