Arnavutköy’de 3 araç çarpıştı: 1 ağır 5 yaralı

Arnavutköy'de 3 panelvanın karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

Haberler - DHA 23.06.2022 - 14:40

Arnavutköy’de 3 araç çarpıştı: 1 ağır 5 yaralı

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İstanbul'da Arnavutköy - Yassıören yolu Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde öğlen saatlerinde meydana gelen kazada, iddiaya göre panelvan sürücüsü önündeki aracı geçmek için şeridinden çıktı.

Şeritten çıkan araç karşı yönden gelen panelvana çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, başka bir panelvana çarparak yol kenarındaki bahçeye uçtu.

Kazada, bahçeye uçan panelvan sürücüsü ağır yaralanırken, diğer panelvanlardaki 4 kişi ise hafif yaralandı. Yaralılar ambulansla hastanelere götürüldü.

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