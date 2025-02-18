Arnavutköy‘de ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu

Olay, akşam saatlerinde Hadımköy Mahallesi Haraççı-Hadımköy yolu caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki eski askeri alan içerisinde bir cesedin bulunması üzerine vatandaşlar 112 Acil Servis Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri sonrasında yabancı uyruklu bir erkeğe ait olduğu tespit edilen ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Emniyet birimleri, şahsın ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.