Arnavutköy'de apartmanın çatısı alev alev yandı

Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'ndeki bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 4 katlı binanın çatısına sıçradı.



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşları tahliye ederek yangını söndürdü.



Yangın, iki binanın çatısında hasara yol açtı.