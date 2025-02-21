Arnavutköy'de apartmanın çatısı alev alev yandı

İstanbul Arnavutköy'de 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Henüz yangının çıkış nedeni belirlenemezken alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Arnavutköy'de apartmanın çatısı alev alev yandı

Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'ndeki bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 4 katlı binanın çatısına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşları tahliye ederek yangını söndürdü.

, iki binanın çatısında hasara yol açtı.

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