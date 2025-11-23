Arnavutköy'de araçlar çarpıştı, bir kişi ağır yaralandı
23.11.2025 09:05
IHA
İHA
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı.
İstanbul Arnavutköy'de iki aracın çarpıştığı kazada, bir kişi yaralandı.
Kaza, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde gerçekleşti.
Edinilen bilgilere göre, Atatürk Mahallesi'nde bulunan Sarı Orkide Sokak ve Leyla Sokak kesişimde iki araç kafa kafaya çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan bir kişi ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Aynı noktada daha önce de kazaların meydana geldiği öğrenildi.