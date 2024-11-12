Arnavutköy’de balıkçı teknesi karaya oturdu

Arnavutköy Karaburun Limanı’nda kıyı şeridinde seyreden bir balıkçı teknesi biriken kuma saplandı. Kıyıya oturan tekne diğer balıkçı tekneleri tarafından kurtarıldı.

Arnavutköy’de balıkçı teknesi karaya oturdu

Arnavutköy’de bir balıkçı teknesi karaya oturdu.

Karaburun Mahallesi’nde kıyı şeridinde seyir halinde olan bir balıkçı teknesi karaya oturdu.

Biriken kuma oturan tekne dalganın etkisiyle kıyıya sürüklendi.

Kıyıya oturan tekne diğer balıkçı teknelerinin müdahalesiyle limana çekildi.

Öne Çıkan Video

Yasadışı bahis reklamının cezası var mı? Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e ev hapsi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...