Arnavutköy’de balıkçı teknesi karaya oturdu

Arnavutköy’de bir balıkçı teknesi karaya oturdu.



Karaburun Mahallesi’nde kıyı şeridinde seyir halinde olan bir balıkçı teknesi karaya oturdu.



Biriken kuma oturan tekne dalganın etkisiyle kıyıya sürüklendi.



Kıyıya oturan tekne diğer balıkçı teknelerinin müdahalesiyle limana çekildi.