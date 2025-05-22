Arnavutköy'de baraka yangını

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi'ndeki bir barakada saat 11.45 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki 3 katlı binaya sıçradı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangının çıktığı baraka kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı binanın dış cephesi de zarar gördü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.