Arnavutköy'de beş katlı iş yerinde yangın: Ekipler olay yerinde
Arnavutköy'de beş katlı iş yerinde yangın çıktı. Ekipleri yangına müdahale ediyor.
İstanbul Arnavutköy'de beş katlı bir iş yerinin üçüncü katında yangın çıktı.
Yangın nedeniyle oluşan siyah duman, gökyüzüne yükseldi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangın müdahalesi sürüyor.
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