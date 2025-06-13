Arnavutköy'de beş katlı iş yerinde yangın: Ekipler olay yerinde

Arnavutköy'de beş katlı iş yerinde yangın çıktı. Ekipleri yangına müdahale ediyor.

Arnavutköy'de beş katlı iş yerinde yangın: Ekipler olay yerinde

'de beş katlı bir iş yerinin üçüncü katında yangın çıktı.

nedeniyle oluşan siyah duman, gökyüzüne yükseldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangın müdahalesi sürüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...