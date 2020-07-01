Arnavutköy'de böcek ilacından zehirlenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı

yaklaşık 30 kişinin yaşadığı apartmanda bodrum katı ve merdivenlerdeki böcekler nedeniyle sıkılan ilaçtan zehirlenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı



Olay, Merkez Mahallesi Baykan Sokak'ta 23.00 sıralarında meydana geldi.



İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan yaklaşık 30 kişinin yaşadığı bir apartmanın bodrum katında ve merdivenlerinde görülen böceklerinden kurtulmak amacıyla apartman sakinlerinden biri ilaçlama yaptı.

Yapılan ilaçlama sonrasında sıkılan böcek ilacından dolayı apartman sakinleri zehirlendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan zehirlenenlerden Esengül T., Emine Yüksel Ç., Hüsna Selin K. Ramazan T., Zahide T. ve Sevgi K. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; Perihan T., Hatice A., Fatmanur A. ve Hüseyin A. ise Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Zehirlenenlerden birinin hamile olduğu öğrenildi.

Polis, tahliye edilen apartmana giriş olmaması için önlem aldı.

Apartmanda Arnavutköy Sağlık Müdürlüğü ve Arnavutköy İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilerinin inceleme yapacağı öğrenildi.