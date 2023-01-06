Arnavutköy'de çarpışan iki araçtan biri boşluğa düştü

İstanbul Arnavutköy'de, panelvan ticari araç ile hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 KP 1059 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak kaldırımı aşıp yol kenarındaki boşluğa düştü..

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Boşlukta ağaçlara çarpan araç dik şekilde kaldı. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Polis, olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, araç içerisindeki yaralılar itfaiye ekiplerince çıkartılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı