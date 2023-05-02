Arnavutköy'de cinayet: Oğlunu öldüren baba kayıplara karıştı

İstanbul Arnavutköy'de 23 yaşındaki Mutlucan Ateş, babası tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Arnavutköy'de cinayet: Oğlunu öldüren baba kayıplara karıştı

Arnavutköy'de oğlunu silahla vurarak öldüren ve olayın ardından kayıplara karışan babanın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 19.50 sıralarında Anadolu Mahallesi, Baysal Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre eşinden ayrı yaşayan M.A. ile 23 yaşındaki oğlu Mutlucan Ateş arasında başlayan tartışmanın ardından giriş kattaki evlerinden silah sesleri yükseldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arnavutköy'de cinayet: Oğlunu öldüren baba kayıplara karıştı - 1

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mutlucan Ateş'in başından ve göğsünden aldığı iki kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, cinayetin ardından kayıplara karışan M.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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