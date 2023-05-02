Arnavutköy'de cinayet: Oğlunu öldüren baba kayıplara karıştı

Arnavutköy'de oğlunu silahla vurarak öldüren ve olayın ardından kayıplara karışan babanın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 19.50 sıralarında Anadolu Mahallesi, Baysal Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre eşinden ayrı yaşayan M.A. ile 23 yaşındaki oğlu Mutlucan Ateş arasında başlayan tartışmanın ardından giriş kattaki evlerinden silah sesleri yükseldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.