Arnavutköy'de depo yangını

Arnavutköy'de cankurtaran tesisindeki araç ve lojistik deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Arnavutköy'de depo yangını

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yeniköy Mahallesi'ndeki cankurtaran merkezinde bulunan araç otoparkı ve lojistik merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Alevler kısa sürede depoda bulunan yanıcı maddeler nedeniyle büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarma tedbir amaçlı sahil caddesini trafiğe kapattı, güvenlik gerekçesiyle vatandaşları plajdan çıkardı.

İtfaiye ekipleri önce alevleri kontrol altına aldı, ardından yangını söndürdü.

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