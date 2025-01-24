Arnavutköy’de depo yangını

Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında Arnavutköy Bolluca Mahallesi Sempatik Sokak'taki bir tekstil firmasına ait depo olarak kullanılan barakada yangın çıktı.

Alevler kısa sürede barakayı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yangın yeri ve çevresinde güvenlik önlem alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında depoda kimsenin bulunmaması faciayı önlerken, yangının ilk çıkış anı cep telefonu kameraları ile görüntülendi.