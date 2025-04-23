Arnavutköy’de depremde hasar alan cami mühürlendi

Camii cemaatinden olan Nabi Altay, "Üçüncü şerefenin üzerine bir kırılma olmuş. Belediye ekipleri tedbir amacıyla önlem aldı, camimiz mühürlendi. Biz her gün burada namaz kılıyoruz bir şey yoktu öğlen olan depremde oldu. Çok yamulmuş şu anda tedbir amaçlı boşaltıldı." ifadelerini kullandı.