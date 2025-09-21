Arnavutköy'de fabrika bahçesinde korkutan yangın

İstanbul Arnavutköy'de, sanayi sitesi içinde bulunan fabrikanın bahçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Arnavutköy'de fabrika bahçesinde korkutan yangın

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Yassıören Mahallesi'ndeki Akpınar Sanayi Sitesi içerisindeki bir fabrikanın bahçesinde çıktı.

Saat 10.30 sıralarında bahçede bulunan inşaat malzemeleri henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Yoğun dumanların yükseldiği yangın, fabrikanın içine sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...