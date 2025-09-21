Arnavutköy'de fabrika bahçesinde korkutan yangın
İstanbul Arnavutköy'de, sanayi sitesi içinde bulunan fabrikanın bahçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Yassıören Mahallesi'ndeki Akpınar Sanayi Sitesi içerisindeki bir fabrikanın bahçesinde yangın çıktı.
Saat 10.30 sıralarında bahçede bulunan inşaat malzemeleri henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
Yoğun dumanların yükseldiği yangın, fabrikanın içine sıçramadan kısa sürede söndürüldü.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Fabrika
- Yangın
- İstanbul Arnavutköy