Arnavutköy'de fabrika deposunda yangın

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Haraççı Mahallesi'nde bulunan bir fabrikanın deposunda saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Depo içerisinde bulunan havalandırma sistemlerinin motorunda başladığı öğrenilen yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılarak fabrika çevresindeki otluk alana sıçradı.

Yangını fark eden işçiler, itfaiyeye haber vererek yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile fabrikaya sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.