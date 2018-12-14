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İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Hicret Mahallesi Abdullah Gül Caddesi'ndeki 3 katlı plastik ve sünger üretimi yapılan yaklaşık 300 kişinin çalıştığı fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, Arnavutköy, Sultangazi, Hadımköy, Başakşehir, Şişli, Fatih, Bakırköy, Seyrantepe, Kocasinan, Kemerburgaz, Bahçeşehir, Çatalca'dan yönlendirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında, yaralı ve can kaybının bulunmadığı bildirildi.