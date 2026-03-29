Arnavutköy'de fabrika yangını

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Ömerli Mahallesi'nde bulunan çelik tel üretimi yapıldığı öğrenilen öört katlı fabrikanın dış bölümünde bulunan depo alanında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, bahçe bölümündeki depo içerisinde havalandırma motorunun aşırı ısınması sonucu meydana gelen yangın, fabrikanın dış cephesine sıçradı.

Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri dış cepheye sıçrayan yangına kısa sürede müdahale ederken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kısa sürede söndürülen yangının kesin çıkış nedeninin ise yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.

Yangın sonrası fabrikanın dış cephesinde maddi hasar meydana geldi.