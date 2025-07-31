Arnavutköy'de fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor

Arnavutköy Bolluca Mahallesi’nde 3 katlı plastik ve sünger fabrikasında gece henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlattı. Çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.



İtfaiye, fabrikadaki yangının çevredeki fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.