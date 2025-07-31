Arnavutköy'de fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor
İstanbul Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Arnavutköy Bolluca Mahallesi’nde 3 katlı plastik ve sünger fabrikasında gece henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrikanın alt katında başlayan ve kısa sürede binanın tamamını saran yangından zaman zaman patlama sesleri duyuldu.
Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlattı. Çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
İtfaiye, fabrikadaki yangının çevredeki fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.
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