Arnavutköy'de fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor

İstanbul Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Arnavutköy'de fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor

Arnavutköy Bolluca Mahallesi’nde 3 katlı plastik ve sünger fabrikasında gece henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

Fabrikanın alt katında başlayan ve kısa sürede binanın tamamını saran yangından zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

Arnavutköy'de fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor - 1

Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlattı. Çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

İtfaiye, fabrikadaki yangının çevredeki fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

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